Diablo 4 - zakulisowe wideo i szczegóły o grze. W Sanktuarium pogłaszczecie wszystkie psy!

fot. Blizzard Entertainment

Wygląda na to, że marketing Diablo 4 rozpędził się na całego. Niedawno ujawniono, że w marcu odbędą się testy gry, a także zaprezentowano film wprowadzający do tej produkcji. Teraz zaś przyszła pora na kolejny, tym razem zakulisowy materiał.

Wideo poświęcono przedstawieniu świata Sanktuarium. Potwierdzono w nim, że twórcom zależało na powrocie do mroczniejszej atmosfery, takiej jak w Diablo 2. Mimo tego, gracze mogą liczyć na naprawdę zróżnicowane lokacje. Podczas eksploracji natrafią między innymi na pustynny Kedżystan czy pokryte śniegiem i lodem Strzaskane Szczyty. W materiale pokazano również niektórych przeciwników i widać, że ich design uległ dużym zmianom w porównaniu z 3. odsłoną serii.

Co ciekawe, w wideo znalazła się również jeszcze pewna zaskakująca informacja. Okazuje się, że w Diablo 4 będzie można głaskać wszystkie psy. Choć może wydawać się to czymś nietypowym - mowa przecież o brutalnej i mrocznej grze - to twórcy wspominają, że było to coś, o co prosiło wielu fanów.

Diablo 4 - kulisy gry - Świat Sanktuarium

Diablo 4 zadebiutuje 2 czerwca tego roku na PC oraz konsolach PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X.