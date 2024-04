Destiny 2: Ostateczny kształt - zwiastun prezentuje wnętrze Wędrowca. Nathan Fillion w roli narratora!

fot. Bungie

Bungie udostępniło w sieci nowy zwiastun Ostatecznego kształtu, nadchodzącego rozszerzenia do Destiny 2. Materiał wideo prezentuje Blade serce, czyli nowe miejsce docelowe, które znajdować się będzie wewnątrz Wędrowca. To tajemniczy świat, który początkowo wypełniony jest światłem, ale z czasem stacza się w kierunku krainy ciemności. To właśnie tam odbywać się będzie podróż Strażników, której kulminacją ma być starcie ze Świadkiem - potężnym antagonistą, który skaził wędrowca i zamierza wprowadzić w życie tytułowy Ostateczny kształt.

Wsparcie bohaterom zapewni między innymi powracający Cayde-6, który ponownie przemówi głosem Natana Filliona. Aktor jest też narratorem materiału wideo w angielskiej wersji językowej - znajdziecie go pod polskojęzycznym zwiastunem.

Destiny 2: Ostateczny kształt - nowy zwiastun dodatku

Premiera Destiny 2: Ostateczny kształt została zaplanowana na 4 czerwca 2024 roku.