Destiny z oficjalną książką kucharską. Ugotuj sobie jak Cayde-6

materiały prasowe

Firmy Bungie i Insight Edition zapowiedziały Destiny: The Official Cookbook. Będzie to oficjalna książka kucharska, w której znajdą się przepisy inspirowane tą popularną, pierwszoosobową strzelanką. Wewnątrz znajdą się listy ze składnikami, opisy przygotowania krok po kroku, informacje o „poziomie trudności”, a także efektowne, kolorowe zdjęcia, które przedstawiać będą końcowe efekty.

Destiny: The Official Cookbook trafi do sprzedaży w sierpniu 2020 roku. Książka zawierać będzie 192 strony i zostanie wydana w twardej oprawie. Zainteresowani zapłacą za nią 35 dolarów, a więc około 135 zł.

Poniżej możecie zapoznać się z przykładowymi stronami z książki kucharskiej, które otrzymaliśmy przedpremierowo na wyłączność. Znajdziecie tu m.in. przepisy na burgery banh mi, pikantny ramen oraz czekoladki z orzechami.

Destiny: The Official Cookbook