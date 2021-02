Destruction AllStars z irytującym problemem. Twórcy pracują już nad jego usunięciem

SIE

Destruction AllStars zadebiutowało w ramach PlayStation Plus, dzięki czemu ten sieciowy tytuł cieszy się sporym zainteresowaniem i znalezienie chętnych do zabawy nie stanowi problemu. Gracze natrafili jednak na pewną kłopotliwą sytuację - na ten moment gra nie oferuje możliwości wyłączenia czatu głosowego, co czasami potrafi poważnie zirytować, szczególnie jeśli trafimy na wyjątkowo kłótliwych kompanów.

Twórcy ze studia Lucid Games poinformowali na swoim Twitterze, że pracują już nad rozwiązaniem. Oferują jednak też pewien sposób na wyłączenie czatu głosowego już teraz, zanim stosowna aktualizacja pojawi się w sieci. W tym celu należy wyciszyć czat grupowy korzystając z opcji oferowanych przez PlayStation 5 lub dołączyć do prywatnego pokoju, co również skutecznie "odetnie" nas od innych graczy.

https://twitter.com/LucidGamesLtd/status/1357066983964094464

Destruction AllStars to nietypowe połączenie wyścigów samochodowych i walki na arenach. Gra dostępna jest wyłącznie na konsoli PS5.