Mass Effect: Edycja Legendarna ze świetną kolekcjonerką, ale... bez gry

Electronic Arts zdecydowało się na niezbyt popularny krok w przypadku gry Mass Effect: Edycja Legendarna w wydaniu dla kolekcjonerów. Zestaw ten zawiera bowiem kilka naprawdę ciekawych gadżetów, ale... zabrakło w nim samej gry.

W skład edycji kolekcjonerskiej wchodzi przede wszystkim replika hełmu N7 w skali 1:1 z podświetleniem LED. Oprócz tego otrzymujemy również steelbook, list od twórców, dwa wydruki na płótnie oraz przypinki. Całość wyceniono na 150$, czyli około 560 zł. Warto jednak pamiętać, by mieć "pełen pakiet" potrzebujemy jeszcze samej gry, która w zależności od platform kosztuje od 269 zł (PC, Origin) do nawet 299 zł (PlayStation Store). Łączny koszt kolekcjonerskiego zestawu wraz z grą to więc około 850 zł.

Mass Effect: Edycja Legendarna zawiera odświeżone wersje trzech gier z serii wraz z wszystkimi dodatkami. Remaster zaoferuje między innymi rozdzielczość 4K, poprawione modele postaci, tekstury czy oświetlenie. Premiera już 14 maja na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

