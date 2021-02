Detektyw - 4. sezon serialu HBO powstanie?

fot. HBO

Detektyw to popularny serial stacji HBO, który doczekał się 3. sezonów emitowanych w latach 2014-2019. Wielu fanów zapewne zastanawiało się, czy powstanie kolejna seria produkcji. Otóż okazuje się, że trwają wstępne rozmowy nad 4. sezonem projektu.

Casey Bloys, dyrektor ds. treści w HBO i HBO Max, powiedział portalowi Deadline, że ma nadzieję na znalezienie nowej drogi do historii. Stwierdził, że HBO pracuje z kilkoma scenarzystami, aby znaleźć odpowiedni ton dla opowieści w serialu, dając dojść do głosu nowym twórcom. Bloys zapewnił, że dla HBO najważniejsza jest jakość i nie puszczą do produkcji scenariuszy, które jej nie mają. Spekuluje się, że twórcami, z którymi rozmawiali włodarze HBO byli między innymi Lucia Puenzo, która odpowiada za argentyński dramat Cromo oraz Sam Levinson, który zrobił dla HBO Euforię.



fot. HBO

Detektyw to antologia kryminalna HBO, której każdy sezon skupiał się na innej sprawie. Pierwszy dotyczył seryjnego mordercy, drugi skupiał się na śledztwie dotyczącym morderstwa w Kalifornii, a trzeci opowiadał o sprawie zaginięcia dwojga dzieci.