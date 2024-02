Detektyw: Kraina nocy - 5. odcinek z przyspieszoną datą premiery także w Polsce

HBO Max

Jak udało nam się potwierdzić w rodzimej centrali HBO Max, najbliższy, 5. odcinek serialu Detektyw: Kraina nocy pojawi się na platformie już w nocy z piątku na sobotę o godz. 3:00 polskiego czasu - przyspieszenie daty premiery podyktowane jest zaplanowanym na niedzielę wydarzeniem Super Bowl LVIII, które jak co roku przyciągnie przed telewizory wiele milionów Amerykanów. Dzień i godzina emisji piątej części na antenie HBO nie ulegną zmianie.

HBO już w zeszłym roku zdecydowało się na podobny zabieg w przypadku 5. odcinka The Last of Us, który również zadebiutował w serwisie streamingowym dwa dni wcześniej. Posunięcie włodarzy platformy nie dziwi specjalnie, jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki oglądalności Super Bowl; w zeszłym roku finał mistrzostw ligi NFL śledziło ok. 115 mln widzów - rywalizacja na tym polu jest praktycznie niemożliwa i mogłaby negatywnie wpłynąć na poziom oglądalności Detektywa.

W zeszłym tygodniu portal Variety raportował, że oglądalność Krainy nocy rośnie z odcinka na odcinek. I tak trzecią część historii tylko w dzień premiery na antenie HBO i w serwisie Max obejrzało 2,7 mln Amerykanów (wzrost o 5% w stosunku do 2. odcinka). Wyniki te z czasem są coraz większe; dla przykładu - otwarcie serii zaczynało z rezultatem 2 mln widzów, by po dwóch tygodniach dobić do pułapu 10,7 mln odbiorców w samych tylko Stanach Zjednoczonych.

