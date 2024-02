Detektyw: Kraina nocy - twórca 1. sezonu krytykuje serial. Twórczyni odpowiada

fot. HBO

4. sezon serialu Detektyw po premierze stał się hitem. Jest znakomicie oceniany przez widzów oraz krytyków, a wyniki oglądalności rosną z odcinka na odcinek. Nic Pizzolatto, twórca fenomenalnego pierwszego sezonu oraz zmieszanego z błotem drugiego, jednak przy tym nie pracował i nie wydaje się fanem tej produkcji. Po premierze zmienił on swoje bio na Instagramie pisząc, że jest twórcą pierwszych trzech sezonów Detektywa, ale z podkreśleniem dużymi literami "NIE Krainy nocy". Choć jego trzecia seria została lepiej odebrana, nie osiągnęła ona jakości pierwszej, której oczekiwali fani i HBO. W komentarzach na Instagramie napisał nawet:

- Nie miałem żadnego wpływu na tę historię czy cokolwiek z nią związaną. Nie możecie mnie winić.

Issa Lopez, twórczyni i scenarzystka 4. sezonu została o to zapytana w rozmowie z portalem Vulture.

- Wierzę, że każda osoba opowiadająca historię ma określone, specyficzne i unikalne relacje z fabułami, które tworzy. Jakiekolwiek są jego reakcje, ma on do tego pełne prawo. To jego przywilej. Napisałam ten sezon z wielką miłością dla jego pracy i ludzi, którzy ją pokochali. Jest to coś nowego i innego. Stworzyłam to z myślą, że razem siadamy przy ognisku, bawimy się tym, odczuwamy emocje, mamy przemyślenia. Każdy jest tutaj mile widziany.

Serial jest emitowany na HBO Max.