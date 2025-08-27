Reklama
Oto historia ofiar seryjnego mordercy. Zwiastun i zdjęcia z nowego serialu Peacock

Devil in Disguise: John Wayne Gacy opowie historię ofiar tytułowego seryjnego mordercy z XX wieku. Peacock opublikowało pierwsze zdjęcia i zwiastun produkcji. Kiedy można się spodziewać premiery?
Wiktor Stochmal
Devil in Disguise: John Wayne Gacy - zdjęcia fot. Brooke Palmer/Peacock
Variety opublikowało serię zdjęć z nowego serialu kryminalnego Peacock, czyli Devil in Disguise: John Wayne Gacy. Pokazano też oficjalny zwiastun.

Devil in Disguise: John Wayne Gacy zadebiutuje 16 października 2025 roku. Na pierwszy sezon składa się osiem odcinków. W obsadzie znajduje się: Michael Chernus (Rozdzielenie), Gabriel Luna (The Last of Us), James Badge Dale (1923), Michael Angarano (Oppenheimer), Chris Sullivan (Tacy jesteśmy) oraz Marin Ireland (Irlandczyk).

W centrum historii znajdują się opowieści przekazane przez ofiary Johna Gacy'ego, seryjnego zabójcy, który grasował na terenie Stanów Zjednoczonych w okolicach Chicago w latach 1972-1978. Opowiadają o swoich traumach i żałobie, przez którą musiała przechodzić rodzina. To także opowieść o błędach systemu, niewykorzystanych szansach i społecznych uprzedzeniach, które pozwoliły na to, by jego zbrodnie uchodziły płazem przez tak wiele lat.

Oto pierwszy zwiastun serialu, a niżej znajdują się zdjęcia:

Devil in Disguise: John Wayne Gacy - zdjęcia

Devil in Disguise: John Wayne Gacy - zdjęcia
fot. Brooke Palmer/Peacock
Źródło: variety.com

