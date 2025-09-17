Twórca Dexter: Grzech pierworodny o skasowaniu serialu. Jest szansa na ciąg dalszy i spin-offy?

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Wydawało się, że 1. sezon prequelowego Dexter: Grzech pierworodny to dopiero początek. Serial otrzymał dobre recenzje, miał spore wyniki oglądalności i nawet przedłużono go już o 2. sezon. Potem jednak zdecydowano się cofnąć tę decyzję, a cała produkcja została skasowana. Wszystko to prawdopodobnie z powodu ogromnego sukcesu Dexter: Zmartwychwstanie, w którym powrócił Michael C. Hall, a widownia mogła śledzić dalsze losy tytułowego bohatera. Jak do tej sytuacji odniósł się po czasie twórca prequela, Clyde Phillips?

Superman opóźnił premierę Mortal Kombat 2? Warner Bros. może mieć asa w rękawie

Clyde Phillips udzielił swojej odpowiedzi w ramach podcastu Dissecting Dexter. Tam opowiedział o kulisach anulowania Dexter: Grzech pierworodny i przyznał, że nie odbyło się to w przyjemny i zadowalający sposób.

To był trudny telefon, który odebrałem tej samej nocy, gdy przedłużyli już serial o kolejny sezon. Zdążyłem już poinformować wszystkich aktorów i scenarzystów, a potem to anulowali. Zamiast tego przedłużyli Dexter: Zmartwychwstanie, co nie jest zdziwieniem. [Cała ta sytuacja] nie została dobrze zaplanowana i nie jestem z tego powodu szczęśliwy.

Przyznał też, że ma świadomość istnienia internetowej kampanii fanów, która ma na celu uratowanie serialu, ale wątpi w to, że Paramount jest zainteresowane kontynuowaniem tej produkcji. Stwierdził też, że spin-off o Trinity Killerze także nie dojdzie do skutku.

Dexter - ranking najbardziej przerażających złoczyńców