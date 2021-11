Dexter: New Blood - pierwsze recenzje serialu. To godny powrót ukochanego mordercy Ameryki?

źródło: SpoilerTV

Dexter: New Blood to tak naprawdę 9. sezon kultowego serialu Showtime o tytułowym seryjnym mordercy, który poluje na kryminalistów. Twórcy postanowili dać fanom lepsze zakończenie przygód Dextera, niż to miało miejsce w przypadku bardzo krytykowanego, 8. sezonu. Do sieci trafiły pierwsze recenzje produkcji. Obecnie w serwisie Rotten Tomatoes projekt ma 14 recenzji, z czego 9 jest pozytywnych i 5 negatywnych. To daje wynik 64 procent dobrych opinii ze średnią oceną 6,9/10. Warto zaznaczyć, że krytycy widzieli cztery odcinki serialu.

Chwalony jest przede wszystkim Michael C. Hall, który powraca w tytułowej roli. Krytycy zgodnie twierdzą, że przez lata nie stracił on uroku i charyzmy i doskonale powraca w buty swojej najbardziej znanej postaci. Przy okazji całkiem dobrze wypada wątek ojcostwa Morgana w związku z pojawieniem się jego syna. To sprawia, że w pewnym momencie serial staje się niezłym dramatem rodzinnym, w którym ogrywane jest mroczne dziedzictwo ojca przechodzące na syna. Jack Alcott grający Harrisona sprawdza się jako człowiek targany skrajnymi emocjami, nienawiścią do ojca, który go porzucił a tęsknotą za nim.

Jednak wielkie słowa uznania zbiera również Jennifer Carpenter. Według jednej z dziennikarek (co najciekawsze w negatywnej opinii) aktorka daje jeszcze lepszą kreację Debry niż to miało miejsce, gdy jej postać żyła, znakomicie sprawdza się jako sumienie głównego bohatera i nie traci chemii, jaka była między nią a Hallem. Na uwagę z nowych postaci zasługuje Jamie Chung w roli podcasterki zajmującej się prawdziwymi zbrodniami. Dobre kreacje dają również Julia Jones jako policjantka Angela oraz Clancy Brown w roli głównego czarnego charakteru.

W pozytywnych recenzjach możemy przeczytać, że zmiana scenerii wyszła na dobre produkcji, ponieważ wniosła sporo świeżości do historii. Ponadto umieszczenie miejsca akcji w pobliżu rezerwatu rdzennych mieszkańców USA sprawia, że produkcja może podjąć temat problemów tej społeczności między innymi braku szacunku osób z zewnątrz.

W negatywnych recenzjach możemy przeczytać, że tak naprawdę produkcja nie wymazuje słabo przyjętego finału, 8. sezonu i nie jest nowym, świeżym otwarciem historii Dextera. Jeden z krytyków napisał, że jest to kompetentnie poprowadzona jak na razie historia jednak nudna, ponieważ za poważnie traktuje głównego bohatera i całe jego otoczenie. W jednej z recenzji możemy przeczytać, że nie ma nic w opowieści, co usprawiedliwiałoby powrót Dextera poza samą nostalgią fanów.

Dexter: New Blood - premiera serialu 7 listopada.