Powstanie sequel Diabeł ubiera się u Prady! Nawet ikoniczna Miranda Priestly przechodzi kryzysy

Disney's 20th Century Studios pracuje nad sequelem hitu Diabeł ubiera się u Prady, poinformowała jako pierwsza Lauren Sherman z Puck. Warto dodać, że serwis zrzesza grupę doświadczonych dziennikarzy w celu dostarczania czytelnikom zakulisowych informacji z Hollywood i Wall Street. Następnie potwierdziły to między innymi źródła prestiżowego portalu Deadline. Przedstawiciele studia odmówili komentarza w tej sprawie.

Powstanie sequel Diabeł ubiera się u Prady!

W filmie Diabeł ubiera się u Prady 2 miałaby powrócić Meryl Streep w roli ikonicznej Mirandy Priestly, która teraz "zmierzy się z dystopijnymi realiami branży wydawniczej" po latach dwutysięcznych. Wygląda więc na to, że bohaterka może stanąć w obliczu poważnego kryzysu. To nie jedyne znajome nazwisko. Aline Brosh McKenna ponownie będzie odpowiedzialna za scenariusz. Powróci także producentka oryginału Wendy Finerman. Za to David Frankel, reżyser pierwszej części, według źródeł Deadline jest w trakcie negocjacji ze studiem. O wszelkich aktualizacjach będziemy was informować na bieżąco.

Nie wiadomo, czy sequel (podobnie jak jedynka) będzie oparty na twórczości Lauren Weisberger. Akcja drugiej książki w serii, Revenge Wears Prada: The Devil Returns, rozgrywa się dekadę po tym, jak Andy Sachs rzuciła pracę u Mirandy Priestly. Bohaterka postanawia połączyć siłą ze swoją dawną nemesis Emily i wspólnymi siłami założyć ekskluzywny magazyn ślubny zatytułowany The Plunge. W międzyczasie szykuje także swoje własne wesele.

Czekacie na Diabeł ubiera się u Prady 2? Dajcie znać! Czekamy na wasze komentarze.