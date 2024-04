Pamiętnik księżniczki 3 - Anne Hathaway daje aktualizację. Odpowiada, czy są szanse na sequel Diabeł ubiera się u Prady

fot. materiały prasowe

Pamiętnik księżniczki 3 to projekt, na który czeka wielu fanów. Niestety, mimo zainteresowania widzów i aktorów, którzy wystąpili w oryginale, do tej pory nic nie zmaterializowało się w tej kwestii. Teraz jednak Anne Hathaway, która grała główną bohaterkę, Mię Thermopolis, uspokaja, że film jest w "dobrym miejscu'.

Pamiętnik księżniczki 3 - Anne Hathaway daje aktualizację

Anne Hathaway w rozmowie z V Magazine powiedziała odnośnie filmu Pamiętnik księżniczki 3:

Jesteśmy w dobrym miejscu. To wszystko, co mogę powiedzieć. Nie ma jeszcze nic do ogłoszenia, ale jesteśmy w dobrym miejscu.

Pamiętnik księżniczki zadebiutował w 2001 roku. Trzy lata później pojawił się sequel Królewskie zaręczyny. Wielu fanów wciąż nostalgicznie wspomina oba filmy. Ciekawe jednak, jaką historię twórcy będą chcieli przedstawić po tylu latach, gdy Mia jest już zapewne dorosłą kobietą.

Czy są szanse na sequel Diabeł ubiera się u Prady?

Aktorka odniosła się także do sequela Diabeł ubiera się u Prady. Jej zdaniem są małe szanse na to, że taka kontynuacja powstanie.

Prawdopodobnie nie. Wszyscy się kochamy i gdyby ktoś znalazł sposób, jak to zrobić, myślę, że bylibyśmy szaleni, nie zgadzając się. Świat bardzo się jednak zmienił pod względem technologicznym, a jeden z elementów tej historii dotyczył wyprodukowania fizycznego obiektu. Teraz tak wiele rzeczy jest cyfrowych, więc byłoby inaczej. Ale może ja, Stanley, Emily, Meryl, Dave Frankel, Patricia Field… powinniśmy zrobić coś innego razem. To byłoby fajne.