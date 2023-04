Diablo 4 - wymagania sprzętowe ujawnione. Jaki PC będzie potrzebny do zabawy?

fot. Blizzard Entertainment

Do sieci trafiły już pełne wymagania sprzętowe Diablo 4. Być może rozwieją one wątpliwości graczy pecetowych lub pomogą niezdecydowanym wybrać platformę, na której sięgną oni po ten nadchodzący tytuł. Podana przez twórców rozpiska jest bardzo rozbudowana i zawiera rekomendowany sprzęt do grania od niskich ustawień w rozdzielczości 720p i przy 30 klatkach na sekundę, aż po wysokie ustawienia, 4K i 60 FPS.

Minimalne wymagania sprzętowe Diablo IV - 1080p/720p, niskie ustawienia graficzne, 30 klatek na sekundę

System operacyjny: Windows 10 64-bitowy, wersja 1909 lub nowsza

Średnie wymagania sprzętowe - 1080p, średnie ustawienia graficzne, 60 klatek na sekundę

System operacyjny: Windows 10 64-bitowy, wersja 1909 lub nowsza

Wysokie wymagania sprzętowe Diablo 4 - 1080p, wysokie ustawienia graficzne, 60 klatek na sekundę

System operacyjny: Windows 10 64-bitowy, wersja 1909 lub nowsza

Najwyższe wymagania sprzętowe do rozdzielczości 4K - 4K, wysokie ustawienia graficzne, 60 klatek na sekundę

System operacyjny: Windows 10 64-bitowy, wersja 1909 lub nowsza

Diablo 4 - premiera gry już 6 czerwca. Wcześniej, w dniach 12-14 maja, odbędą się kolejne przedpremierowe testy.