Diablo i Overwatch - seriale niemal pewne. Jest kolejna wskazówka

Plotki na temat przeniesienia Diablo na ekrany telewizorów pojawiają się w sieci regularnie. Teraz zaś otrzymaliśmy konkretne potwierdzenie, że coś rzeczywiście jest na rzeczy. Na profilu Nicka van Dyka, prezesa Activision Blizzard, w serwisie LinkedIn można znaleźć wpis wskazujący na to, że pełni on rolę producenta animacji (która aktualnie znajduje się w pre-produkcji) Diablo dla Netfliksa. Co więcej, kilka linijek niżej znalazła się też wzmianka o animowanej serii na podstawie gry Overwatch. Ta miała zostać wyprodukowana i sprzedana.

fot. LinkedIn

Poza informacjami z LinkedIn nie wiemy nic więcej. Trzeba jednak pamiętać, że w produkcji znajdują się kolejne odsłony serii Diablo i Overwatch - ich daty premier nie zostały jeszcze ujawnione, ale nie da się ukryć, że debiut seriali w podobnym terminie wydaje się być doskonałym sposobem na wypromowanie także gier.

Nie będzie to pierwszy raz, kiedy Netflix sięga po marki związane z branżą gier. Na platformie tej można oglądać m.in. animowany serial Castlevania, który już wkrótce doczeka się 3. sezonu, a także Minecraft: Tryb fabularny - interaktywną produkcję na podstawie hitu znanego z pecetów, konsol i platform mobilnych.