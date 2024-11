Diablo Immortal z nowym wydarzeniem. Sanktuarium połączy się ze światem Warcrafta

fot. Blizzard

Reklama

W tym roku World of Warcraft obchodzi 20. urodziny, a już wkrótce uroczystości z okazji tej rocznicy wykroczą poza to popularne MMORPG. Firma Blizzard zapowiedziała, że okolicznościowe wydarzenie zatytułowane odbędzie się również w mobilnej grze Diablo: Immortal. Będzie ono zatytułowane Odwieczna Wojna, a gracze staną do walki z nowymi wrogami i będą mieli szansę na zdobycie nowych, wirtualnych przedmiotów.

Nagrody za logowanie obejmą między innymi legendarny, dwugwiazdkowy klejnot Czaszka Mrozu, 10 legendarnych emblematów, a także nową skórkę broni z World of Warcraft. Podczas wydarzenia zmierzymy się z legionami Króla Lisza oraz będziemy mogli wziąć udział w starciach w Bandyckim Dorzeczu. Za wykonywanie aktywności otrzymamy Zamrożone Dary, które pozwolą na dokonywanie postępów w Odwiecznej Wojnie i zdobywanie nagród, w tym skórek broni dla każdej klasy. Za ukończenie całej Odwiecznej Wojny będzie można zaś otrzymać unikalne emotki - "Za Przymierze!" oraz "Za Hordę!". Największym wyzwaniem będzie zaś oczywiście sam pojedynek z Królem Liszem zasiadającym na Mroźnym Tronie.

Diablo Immortal - crossover z World of Warcraft

Wydarzenie potrwa od 13 listopada, godz. 3:00, do 11 grudnia, godz. 2:59. Więcej na temat eventu znajdziecie na oficjalnej stronie gry.