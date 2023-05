Diplodok - polska animacja ze świetnym wynikiem sprzedaży w Cannes. Trafi do wielu krajów na świecie

fot. Human

Diplodok to komedia familijna o przygodach małego dinozaura i jego ekscentrycznych towarzyszy. Historia jest inspirowana kultowymi komiksami Tadeusza Baranowskiego „Podróż smokiem Diplodokiem” i „Antresolka profesorka Nerwosolka”. Animacja łączy nowoczesną technikę animacji 3D z ręcznie malowanymi elementami i scenami aktorskimi. To pierwszy polski pełnometrażowy film animowany 3D, który zrealizowało warszawskie studio produkcyjne Human współpracujące z międzynarodowymi specjalistami - czeskim studiem PFX.

Podczas targów w Cannes animacja została sprzedana do 40 krajów - między innymi do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Skandynawii, krajów Beneluksu, a także do Korei. To zasługa aktywnej promocji ze strony Maksa Sikory (prezes Human), Jiří Miki (PFX) oraz Jasona Bressanda (agent sprzedaży Gebeka Films).

Maks Sikora przyznał, że tak duże zainteresowanie dystrybutorów z całego świata jest wielkim sukcesem oraz powodem do dumy. Dodał, że to dopiero początek sprzedaży Diplodoka.

Przed nami jeszcze wiele targów oraz pozyskiwanie kolejnych, lokalnych partnerów dystrybucji. Wierzymy, że wspólnie przyniesiemy widzom na całym świecie wiele niezapomnianych chwil.

Diplodok - zdjęcia

Diplodok - opis fabuły

Filmowy Diplodok to ciekawy świata mały dinozaur, który marzy o wielkiej przygodzie i znalezieniu przyjaciół. Chciałby odkryć, co kryje się za błotnistą tamą otaczającą jego dom – nudne, prehistoryczne bagno. Ale jego nadopiekuńczy rodzice na to nie pozwalają, nie bez powodu zbudowali mur ochronny – uważają, że ich syn nie jest gotowy na niezależność i nieustannie muszą go wyciągać z kłopotów. Pewnego dnia rodzice wraz z otaczającym ich światem znikają w niewyjaśnionych okolicznościach. Dzięki swoim nadzwyczajnym umiejętnościom Diplodok przenosi się do zupełnie innej historyjki obrazkowej. Tam poznaje czarodzieja Hokusa Pokusa, który nie potrafi czarować i parę dziwacznych, ale sympatycznych naukowców – Profesora Nerwosolka i Entomologię, którzy nie znają się zbytnio na nauce. Razem wyruszają na wielką przygodę, pełną niezwykłych miejsc i postaci, aby ocalić rodzinę Diplodoka.

Diplodok - premiera w 2024 roku.