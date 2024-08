Directive 8020 rozpocznie nowy sezon The Dark Pictures. To horror w klimacie sci-fi

Supermassive Games

Directive 8020 - tak brzmi tytuł nowej odsłony cyklu The Dark Pictures Anthology, od twórców Until Dawn. Gra, której przedsmak mogliśmy zobaczyć już na końcu The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me z 2022 roku, zadebiutuje w przyszłym roku na platformach PS5, Xbox Series X/S oraz PC. Na targach GamesCom zaprezentowano pełen zwiastun nadchodzącego tytułu.

The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 to połączenie klimatu Obcego i Coś, które przeniesie graczy na pokład statku kolonizacyjnego Cassiopeia. Tam załoga będzie musiała stawić czoła obcej formie życia, zdolnej do naśladowania swoich ofiar. Klimatem ma przypominać między innymi Dead Space Remake czy The Callisto Protocol.

Fabuła osadzona jest w trudnej rzeczywistości, gdzie Ziemia umiera, a ludzkość nie ma już wiele czasu. Znajdująca się 12 lat świetlnych od domu planeta Tau Ceti daje nadzieję na przetrwanie. Jednak po katastrofalnym lądowaniu na niej statku Cassiopeia, załoga szybko odkrywa, że nie są tam jedyną żywą formą. Aby przetrwać, będą musieli podjąć decyzję, która może zaważyć na losie całej ludzkości.

W głównej roli zobaczymy Lashanę Lynch, znaną z takich produkcji jak No Time to Die czy Kapitan Marvel. Aktorka wcieli się w postać astronautki Young.