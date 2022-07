The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me z edycją kolekcjonerską. Co w niej znajdziemy?

Bandai Namco

Jesienią tego roku na rynek trafi kolejna odsłona The Dark Pictures Anthology - tym razem będzie ona zatytułowana The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me. Choć sama gra nie doczekała się jeszcze konkretnej daty premiery, to twórcy i wydawca zaprezentowali bogatą edycję kolekcjonerską, która wyceniona została na około 450 zł i dostępna jest na wyłączność oficjalnego sklepu Bandai Namco.

W skład wydania wejdzie sama gra na wybraną platformę (płyta w przypadku wersji konsolowych, klucz Steam przy wersji PC) oraz szereg dodatkowych gadżetów. Poniżej możecie zapoznać się z pełną zawartością edycji kolekcjonerki:

gra The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me na płycie (konsole) lub klucz (Steam);

wykonane z żywicy i ręcznie malowane popiersie o wysokości 11 cm;

kolekcjonerskie pudełko;

mapa wyspy;

pocztówka wraz z kopertą;

wizytówka Lonnit Entertainment;

bonusy za pre-order: 3 utwory ze ścieżki dźwiękowej oraz dostęp do dodatku Curator’s Cut DLC.

Akcja gry skupia się na historii związanej z osobą doktora Henry'ego Howarda Holmesa, uznawanego za pierwszego seryjnego mordercę Ameryki. Szacuje się, że ten zbrodniarz pojmał i zamordował około 100 gości swojego hotelu, który otworzył w 1983 roku w Chicago. Skazany został tylko za jedną zbrodnię.