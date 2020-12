Discovery+ wchodzi na rynek VoD. Data premiery i cena subskrypcji ujawnione

Źródło: Discovery

Discovery na poważnie wkroczy do świata streamingu. Koncern planuje udostępniać swoje produkcje w ramach usługi VoD, aby przyciągnąć do siebie klientów, którzy zakończyli swój romans z telewizją linearną bądź chcą mieć nieograniczony dostęp do popularnych produkcji Discovery. Jako pierwsi z nowego serwisu skorzystają mieszkańcy Stanów Zjednoczonych.

Do dyspozycji klientów przygotowano kilka pakietów abonamentowych. Najtańszy próg subskrypcji wyceniono na 4,99 $ miesięcznie i w tym planie taryfowym programy będą przerywane blokami reklamowymi. Aby się ich pozbyć, trzeba będzie zapłacić za discovery+ 6,99 $.

Na tym jednak nie koniec, gdyż przedstawiciele Discovery planują podjąć współpracę z firmą Verizon, aby zaoferować jej klientom darmowy roczny abonament swojego serwisu. Wybrani użytkownicy będą mogli przetestować usługę, zwiększając tym samym jej zasięg. Podobne rozwiązanie przyjęci włodarze Disneya podczas uruchamiania własnej platformy i wyszło im to na dobre, gdyż Disney+ okazał się światowym fenomenem.

A skoro już o światowych fenomenach mowa, to trzeba wspomnieć, że plany Discovery wykraczają poza granice Stanów Zjednoczonych. Firma liczy na to, że pod koniec 2021 roku uda się wprowadzić discovery+ na rynek globalny. Niestety, wymieniono jedynie kilka spośród 25 docelowych państw, a na tej krótkiej liście nie ma Polski. Co nie oznacza, że w dniu europejskiego debiutu platformy nie będziemy mogli z niej skorzystać. Jest jeszcze po prostu zbyt wcześnie, aby upublicznić pełną strategię ekspansji.

Dzięki discovery+ klienci zyskają dostęp do przeszło 55 tysięcy przeszło 50 produkcji oryginalnych stacji Animal Planet, Discovery, Food Network, HGTV, Science Channel czy TLC. Serwis nabył także prawa do emisji przyszłorocznych Igrzysk Europejskich.