Paramount+ zamówił nowy serial Discretion. Nicole Kidman i Elle Fanning w głównych rolach
O prawa do serialu Discretion walczyło wiele serwisów. Ostatecznie najwyższą ofertę zaproponował Paramount+, który dał zielone światło produkcji z Nicole Kidman. O czym opowie nowy projekt?
W sierpniu Paramount i Skydance połączyły się w jeden konglomerat. Pierwszym projektem, który dostał zielone światło od nowej korporacji, jest serial Discretion. To thriller prawniczy od A24, którego scenariusz napisała Chandler Baker, pełniąca również funkcję producentki wykonawczej. W produkcji wystąpią Nicole Kidman oraz Elle Fanning. Produkcją wykonawczą zajmie się również Susannah Grant. Projekt powstanie dla platformy Paramount+.
Serial będzie oparty na jeszcze nieopublikowanym opowiadaniu Baker. Według źródeł, Paramount nabył prawa po zaciętej rywalizacji z innymi podmiotami. Podobno zaoferowano siedmiocyfrową kwotę zakupu i dodatkowy milion dolarów w opłatach za scenariusz i rozwój projektu, co czyniło to jedną z największych transakcji w tym roku. Walka o prawa trwała zaledwie cztery miesiące.
Discretion - fabuła
Pierwszy sezon Discretion będzie liczyć 8 odcinków. Lenny (Fanning), pracowniczka prestiżowej kancelarii prawnej w Dallas, odkrywa szereg umów o poufności skrywających mroczną prawdę. Kiedy zdaje sobie sprawę, że podpisała tę samą umowę, jej odkrycia stawiają ją na celowniku najpotężniejszej partnerki w firmie, Sharon (Kidman). To zmienia ich relację mentor-uczeń i stawia pytanie: kto może dochować tajemnic i jakim kosztem?
Czytaj więcej: Ari Aster o krytyce filmów Bo się boi i Eddington. „To naprawdę druzgocące”
Paramount Skydance w natarciu
Po fuzji firm Paramount przejął High Side, w którym wystąpi Timothée Chalamet, a reżyserią zajmie się James Mangold. Obie produkcje są częścią szeroko zakrojonego programu rozrywkowego nowego kierownictwa, który obejmuje szereg głośnych umów, w tym kontrakt filmowy i telewizyjny z twórcami Stranger Things - Mattem i Rossem Dufferami. Mówi się, że kontakty Cindy Holland, która teraz stoi na czele Paramount+, a kiedyś pracowała w Netfliksie, odegrały kluczową rolę zarówno w pozyskaniu braci Duffer, jak i zdobyciu Discretion dla platformy.
Według źródeł, Holland i główna dyrektor programowa, Jane Wiseman, wysyłały do środowiska kreatywnego sygnały o zainteresowaniu serialami dramatycznymi z udziałem kobiet. Ma to być alternatywa dla produkcji Taylora Sheridana (Landman: Negocjator, spin-offy Yellowstone) skierowanych do męskiej części widowni.
Źródło: Deadline
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
10
paź
Głębia. Imprint
10
paź
Beczka. Bierzemy odpowiedzialność
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1982, kończy 43 lat
ur. 1978, kończy 47 lat