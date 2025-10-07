Paramount+ zamówił nowy serial Discretion. Nicole Kidman i Elle Fanning w głównych rolach

fot. materiały prasowe

W sierpniu Paramount i Skydance połączyły się w jeden konglomerat. Pierwszym projektem, który dostał zielone światło od nowej korporacji, jest serial Discretion. To thriller prawniczy od A24, którego scenariusz napisała Chandler Baker, pełniąca również funkcję producentki wykonawczej. W produkcji wystąpią Nicole Kidman oraz Elle Fanning. Produkcją wykonawczą zajmie się również Susannah Grant. Projekt powstanie dla platformy Paramount+.

Serial będzie oparty na jeszcze nieopublikowanym opowiadaniu Baker. Według źródeł, Paramount nabył prawa po zaciętej rywalizacji z innymi podmiotami. Podobno zaoferowano siedmiocyfrową kwotę zakupu i dodatkowy milion dolarów w opłatach za scenariusz i rozwój projektu, co czyniło to jedną z największych transakcji w tym roku. Walka o prawa trwała zaledwie cztery miesiące.

Discretion - fabuła

Pierwszy sezon Discretion będzie liczyć 8 odcinków. Lenny (Fanning), pracowniczka prestiżowej kancelarii prawnej w Dallas, odkrywa szereg umów o poufności skrywających mroczną prawdę. Kiedy zdaje sobie sprawę, że podpisała tę samą umowę, jej odkrycia stawiają ją na celowniku najpotężniejszej partnerki w firmie, Sharon (Kidman). To zmienia ich relację mentor-uczeń i stawia pytanie: kto może dochować tajemnic i jakim kosztem?

Paramount Skydance w natarciu

Po fuzji firm Paramount przejął High Side, w którym wystąpi Timothée Chalamet, a reżyserią zajmie się James Mangold. Obie produkcje są częścią szeroko zakrojonego programu rozrywkowego nowego kierownictwa, który obejmuje szereg głośnych umów, w tym kontrakt filmowy i telewizyjny z twórcami Stranger Things - Mattem i Rossem Dufferami. Mówi się, że kontakty Cindy Holland, która teraz stoi na czele Paramount+, a kiedyś pracowała w Netfliksie, odegrały kluczową rolę zarówno w pozyskaniu braci Duffer, jak i zdobyciu Discretion dla platformy.

Według źródeł, Holland i główna dyrektor programowa, Jane Wiseman, wysyłały do ​​środowiska kreatywnego sygnały o zainteresowaniu serialami dramatycznymi z udziałem kobiet. Ma to być alternatywa dla produkcji Taylora Sheridana (Landman: Negocjator, spin-offy Yellowstone) skierowanych do męskiej części widowni.