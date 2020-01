Disintegration - nadchodzą beta-testy gry. Oto zwiastun

Disintegration będzie można sprawdzić przed premierą. Testy gry odbędą się pod koniec stycznia. W pierwszej kolejności wystartuje zamknięta beta, w której produkcję V1 Interactive będą mogli przetestować wybrani graczem. Niedługo później rozpocznie się otwarta faza testów.

Testy dostępne będą na wszystkich trzech platformach, na które zmierza gra, czyli PC (Steam) oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Beta obejmować będzie dwa z trzech trybów rozgrywki wieloosobowej, które będą dostępne w pełnej wersji gry w chwili jej premiery.

Zamknięta beta dostępna będzie w dwóch terminach - od 28 stycznia, godziny 17:00 do 29 stycznia, godziny 8:59 oraz od 29 stycznia, godziny 17:00 do 30 stycznia, godziny 8:59 czasu polskiego. Otwarte beta-testy wystartują 31 stycznia i potrwają do 1 lutego.

Zobaczcie też nowy zwiastun gry.

Disintegration to strzelanka w futurystycznych klimatach. Produkcja zaoferuje zarówno kampanię dla jednego gracza, jak i trzy tryby rozgrywki PvP na wielu mapach. Za stworzenie gry odpowiada studio V1 Interactive, na którego czele stoi Marcus Lehto. Mężczyzna przez długi czas związany był z Bungie, gdzie pracował nad serią Halo.