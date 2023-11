Disney: Bob Iger komentuje porażkę Marvels i rządy byłego szefa. Nie chce przepraszać za sequele

Marvel/IMAX

Disney nie miał dobrego roku. Marvels, Życzenie czy Indiana Jones i artefakt przeznaczenia to tylko kilka produkcji, które nie tylko zebrały negatywne recenzje, ale także nie poradziły sobie za dobrze w box office. Bob Iger, który stoi na czele studia, jak i pozostała kadra kierownicza, doskonale zdają sobie z tego sprawę.

Bob Iger komentuje porażkę Marvels i rządy byłego szefa Disneya

Tak jak wspomnieliśmy, jednym z filmów, które słabo poradziły sobie w box office, jest Marvels. Bob Iger na konferencji DealBook stwierdził, że problemem był brak nadzoru ze strony kadry kierowniczej:

Marvels był kręcony w czasie COVID, a na planie nie było wystarczającego nadzoru.

Co ciekawe, Bob Iger wrócił na stanowisko szefa Disneya w 2022 roku, a podczas tego samego wydarzenia skomentował rządy byłego CEO. Jak donosi New York Times, jest rozczarowany tym, co działo się podczas jego nieobecności, kiedy firmą zarządzał Bob Chapek:

Byłem zawiedziony tym, co widziałem podczas okresu przejściowego, gdy nie było mnie w firmie. Pracowałem ciężko, by się od tego zdystansować.

Dodał, że po powrocie spędził wiele czasu "rozwiązując problemy, z którymi borykała się firma" i mierząc się z wyzwaniami. Niektóre były wynikiem decyzji, jakie podjął jego poprzednik, a inne ogólnymi konfliktami na świecie i w branży rozrywkowej.

Bob Iger nie chce przepraszać za sequele

Szef Disneya podczas sesji Q&A na konferencji DealBook podjął także temat sequeli:

Chyba nie chcę przepraszać za robienie sequeli.

Niektóre z nich poradziły sobie wyjątkowo dobrze i były wśród nich dobre filmy. Uważam, że musi istnieć powód, by je robić - inny niż komercyjny. Musisz mieć w zanadrzu dobrą historię. Zrobiliśmy ich za wiele, ale nie oznacza to, że nie będziemy nadal ich tworzyć.

Choć zdaje sobie sprawę z ostatnich porażek studia, to wciąż broni Disneya.

Nie jestem pewien, czy jest jakiekolwiek inne studio, które może się pochwalić takimi liczbami, jak my. Doszliśmy do punktu, w którym jeśli film nie zarobił miliarda w światowym box office, jesteśmy zawiedzeni. To niewiarygodnie wysoki standard.

Wielokrotnie mówiłem o tym publicznie: teraz moim priorytetem i numerem jeden na liście do zrobienia jest pomóc studiu w kreatywnym rozwoju.

