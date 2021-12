Disney+ IMAX Enhanced zmieni odbiór filmów, które znamy z nośników 4K Blu-ray

fot. Marvel Studios/Walt Disney Pictures

Płytowe wydania filmów MCU mogą kusić wysoką jakością audiowizualną, mają jednak jedną zasadniczą wadę. Nie przystosowano ich do odtwarzania na współczesnych telewizorach. Kinowe produkcje zapisano bowiem w ultrapanoramicznym formacie obrazu, który nie wypełnia pełnej powierzchni matrycy naszych telewizorów przystosowanych do pracy przy proporcjach 16:9.

Wydania rozszerzone IMAX Enhanced, które pod koniec 2021 roku zadebiutowały na platformie Disney+, pozwalają rozwiązać ten problem. Filmy Marvela dystrybuowane w tym formacie mogą bowiem wyświetlić aż do 26% więcej treści niż nagrania ultrapanoramiczne zarejestrowane na płytach Blu-ray. Poszerzenie klatki w pionie do formatu IMAX pozwoliło na wypełnienie niemal całej przestrzeni roboczej współczesnych telewizorów, a co za tym idzie – zwiększenie doznań podczas oglądania marvelowskich produkcji w domowym zaciszu poprzez zauważalne zmniejszenie szkaradnych czarny pasów u góry i dołu ekranu.

I choć streamingowane treści nie dorównują filmom dystrybuowanych na nośnikach fizycznych pod względem jakości, ta dodatkowa przestrzeń może przyspieszyć odesłanie współczesnych wydań płytowych na zasłużoną emeryturę. Redakcja HDTVTest dowiodła, że produkcje IMAX Enhanced nie tylko lepiej wypełniają przestrzeń matrycy, zmieniają także odbiór filmów:

W trakcie analizowania takich produkcji jak Avengers: Wojna bez granic, Avengers: Koniec gry, Czarna Pantera czy Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów dostrzeżono, że wyższy kadr niesie ze sobą dodatkowe, istotne informacje dla odbiorcy. W wydaniach ultrapanoramicznych niektóre bronie nie mieszczą się w kadrze, nie zobaczymy także twarzy części bohaterów tła bądź gestów wykonywanych przez aktorów pierwszoplanowych.

Rezygnacja z ultrapanoramicznego formatu obrazu pociągnęła za sobą także zmiany w odbiorze treści. Ciaśniejszy kadr w scenach dialogowych mocniej wybija bohaterów na pierwszy plan. W wydaniach IMAX widzimy więcej tła, przez co zanika wrażenie intymności. Z kolei dzięki zastosowaniu technologii Dolby Vision w streamingowanych materiałach niektóre sceny są wyraźnie jaśniejsze niż te z filmów dystrybuowanych na płytach Blu-ray.

Czy to oznacza, że czas wydań płytowych jest policzony? Wątpię, jednak w obliczu nowej jakości oferowanej przez standard IMAX Enhanced nie można wykluczyć, że w niedalekiej przyszłości doczekamy się nowych edycji marvelowskich produkcji przystosowanych do odtwarzania w nowym formacie.

