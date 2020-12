Disney+ - filmy i seriale dostępne na platformie z polskimi napisami, lektorem lub dubbingiem

fot. Disney+

Disney+ to platforma, która działa już na świecie od ponad roku, jednak do tej pory nie trafiła do naszego kraju. Zapewne w przyszłości w końcu to się wydarzy, dlatego pozostaje czekać na oficjalną informację w tej sprawie. Nie zmienia to faktu, że w bibliotece serwisu znajdziemy już kilkadziesiąt tytułów filmów, seriali, dokumentów, programów i krótkometrażówek dostępnych z polskim lektorem, dubbingiem lub napisami. Postanowiliśmy przygotować Wam listę tych produkcji w formie galerii.

Wśród nich znajdziecie między innymi takie projekty jak nagradzany i uwielbiany przez fanów serial The Mandalorian oraz tegoroczne widowisko Disneya Artemis Fowl.