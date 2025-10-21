placeholder
Reklama
placeholder

Zwolnienie Jimmy'ego Kimmela uderzyło w Disney+. Masowe rezygnacje Amerykanów

Nowe statystyki opublikowane przez firmę zajmującą się analizą zmian subskrypcyjnych znanych serwisów tego typu wskazują, że masowy protest powiązany ze zwolnieniem Jimmy'ego Kimmela mógł uderzyć w Disneya. O co dokładnie chodzi?
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Hulu 
Disney Jimmy Kimmel disney+
Jimmy Kimmel ABC
Reklama

Wydawałoby się, że niedawna afera z udziałem Jimmy'ego Kimmela rozeszła się już po kościach, ale Disney może odczuć konsekwencje zwolnienia znanego prowadzącego jeszcze długo. Firma Atenna, która zajmuje się analizą statystyk dotyczących subskrypcji zdradziła, że wskaźniki churn wzrosły w ostatnim czasie dla Disneya i Hulu. Wskaźnik churn to inaczej wskaźnik odpływu klientów, a zatem osób, które zdecydowały się z różnych powodów na anulowanie subskrypcji i zrezygnowanie z danej usługi. Przypomnijmy, że decyzja o zwolnieniu Kimmela odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych i znani celebryci i gwiazdy Hollywood nawoływały do anulowania subskrypcji.

Skargi na Kasię Smutniak w Pasji 2 coraz częstsze. Polski dziennikarz z historią donosów szuka Gibsona

Antenna zdradziła, że na przestrzeni sierpnia i września, wskaźnik churn Disney+ wzrósł z 4% do 8%. To samo stało się z Hulu - z 5% do 10%. To wyczuwalna zmiana zważywszy na to, że do tej pory w 2025 roku wskaźniki churn Disney+ i Hulu nie wchodziły na poziom wyższy niż kolejno 3-4% oraz 5-6%. Dla porównania z innymi serwisami:

  • Peacock - 6-8%.
  • Paramount+ - 5-7%.
  • HBO Max - 6-9%.
  • Netflix - 2%.

Te dane pokazują, że masowy protest faktycznie uderzył w Disneya. Błyskawicznie przywrócenie Kimmela z powrotem na antenę również nie pomogło. Można się oczywiście spodziewać, że z biegiem czasu subskrybenci odnowią usługę, ale na razie się na to nie zapowiada. Z danych trudno też wyczytać, czy zwolnienie Kimmela i protest z tym związany był jedynym powodem. Przypomnijmy, że w podobnym czasie pojawiło się wiele spekulacji na temat możliwego wzrostu cen za subskrypcję.

Źródło: hollywoodreporter.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  Hulu 
Disney Jimmy Kimmel disney+
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Jessica Jones
-
Plotka

Jessica Jones z solowym projektem w MCU? Nowe, obiecujące doniesienia

2 Fantom
-
Plotka

Bez tego superbohatera inni nie nosiliby kolorowych rajtuzów. Netflix ostrzy sobie na niego zęby

3 Prison Break
-

Nowy Skazany na śmierć powstanie! Szczegóły serialu ze świata Prison Break

4 Jerycho
-

Niedocenione seriale science ficiton. Czas dać im drugą szansę

5 Spider-Man: Całkiem nowy dzień - zdjęcie z planu
-

Zwiastun Spider-Mana 4 ma datę premiery? Marvel szykuje coś, czego jeszcze nie robił

6 Szpiedzy
-

Michael Fassbender w serialu Kennedy. Kogo zagra i o czym opowie nowa produkcja Netflixa?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e203

Moda na sukces

s08e02

FBI

s28e09

The Voice

s05e09

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e252

Ridiculousness

s42e251

Ridiculousness

s38e202

Zatoka serc

s08e02

The Neighborhood
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Andrew Scott
Andrew Scott

ur. 1976, kończy 49 lat

Charlotte Sullivan
Charlotte Sullivan

ur. 1983, kończy 42 lat

Sasha Roiz
Sasha Roiz

ur. 1973, kończy 52 lat

Everett McGill
Everett McGill

ur. 1945, kończy 80 lat

Aaron Tveit
Aaron Tveit

ur. 1983, kończy 42 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

9

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV