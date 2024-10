Disney+ - nowości na listopad 2024. Nic nie mów, 2. sezon serialu Stary człowiek i inne

fot. materiały prasowe

W listopadzie na platformę Disney+ trafi kilka interesujących nowości. Z drugim sezonem powróci Stary człowiek, w którym występuje Jeff Bridges. W nowej odsłonie jego Dan Chase wyruszy w swoją najważniejszą jak dotąd misję. Ponadto premierę będzie mieć serial Nic nie mów oparty na bestsellerowej książce New York Timesa autorstwa Patricka Raddena Keefe. Opowie o historii morderstwa i pamięci o konfliktach zbrojnych w Irlandii Północnej. Na fanów muzyki będą czekać dokumenty o Johnie Williamsie oraz The Beatles. Z kolei Prawie świąteczna historia to animacja skierowana do młodszych widzów. Zobaczcie poniżej pełną listopadową rozpiskę nowości na Disney+.

DISNEY+ - premiery na listopad 2024

Muzyka filmowa: John Williams

Premiera filmu 1 listopada

Jego niezapomniana muzyka stanowi nieodłączny element najsłynniejszych filmów z kilku dekad. Zobacz i usłysz historię mistrza Johna Williamsa wzbogaconą o rozmowy z twórcami, muzykami i osobami, które zainspirował, a także zajrzyj za kulisy historii kinematografii.

Endurance: Wyprawa Na Antarktydę

Premiera 2 listopada

Badacz Antarktydy Ernest Shackleton zasłynął jako nieustraszony przywódca, kiedy w brawurowy sposób utrzymał przy życiu swoją załogę przez ponad rok po tym, jak stracili statek, który utknął w dryfującym lodzie. Sto lat później grupa podróżników wyrusza na poszukiwania zatopionej jednostki. Obie wyprawy łączy odwaga i determinacja uczestników, która pozwoli opowiedzieć historię o niezłomnym pragnieniu przetrwania i sile ludzkiego ducha.

Stary człowiek

Premiera wszystkich odcinków 6 listopada

W 2. sezonie serialu „Stary człowiek” stacji FX, były agent CIA Dan Chase (Jeff Bridges) i były zastępca dyrektora FBI Harold Harper (John Lithgow) ruszają na poszukiwania porwanej Emily Chase (Alia Shawkat). Stawka rośnie, tajemnice wychodzą na jaw, tymczasem Emily przeżywa tragiczny w skutkach kryzys tożsamości, a Zoe McDonald (Amy Brenneman) w zaskakujący sposób wkracza do świata Chase'a.

Nic nie mów

Premiera wszystkich odcinków 14 listopada

Produkcja stacji FX „Nic nie mów” to trzymająca w napięciu historia morderstwa i pamięci o konfliktach zbrojnych w Irlandii Północnej. Dziewięcioodcinkowy serial oparty jest na książce, której autorem jest Patrick Radden Keefe. Obejmująca cztery dekady fabuła rozpoczyna się od szokującego zniknięcia Jean McConville, samotnej matki dziesięciorga dzieci, która została uprowadzona z domu w 1972 roku i której nikt nigdy więcej nie ujrzał żywej. Opowiadając historię różnych członków Irlandzkiej Armii Republikańskiej (IRA), „Nic nie mów” przygląda się ekstremizmom, do jakich mogą posunąć się niektórzy ludzie w imię swoich przekonań. Film pokazuje, w jaki sposób głęboko podzielone społeczeństwo może nagle popaść w konflikt zbrojny, oraz skalę przemocy obejmującej wszystkich nim dotkniętych wraz z emocjonalnymi i psychologicznymi kosztami przestrzegania kodeksu milczenia.

Prawie świąteczna historia

Premiera filmu 15 listopada

„Prawie świąteczna opowieść” śledzi losy Księżyca, czyli ciekawskiej sówki, która niespodziewanie utknęła na choince przywiezionej na Rockefeller Plaza. Próbując uciec z tętniącego życiem miasta, Księżyc zaprzyjaźnia się z zagubioną dziewczynką o imieniu Luna. Razem wyruszają w pełną przygód podróż i starają się wrócić do domu na Gwiazdkę.

9-1-1: Teksas

Premiera 27 listopada

Serial opowiada o członkach 126. jednostki straży pożarnej w Austin, dowodzonej przez kapitana Owena Stranda, który wraz ze swoim dorosłym synem o imieniu T.K., przeprowadza się do Teksasu, aby pomóc odbudować remizę strażacką, która na własnej skórze doświadczyła tragedii. W skład jego wykwalifikowanego i różnorodnego zespołu wchodzą m.in.: owdowiała ratowniczka medyczna Tommy Vega, Judd Ryder, który jako jedyny ocalał z oryginalnego składu jednostki 126 w Austin po tym, jak prowadzona tam akcja ratunkowa zakończyła się tragedią, Marjan Marwani, adrenalinowa ćpunka i twarda strażaczka, która przy okazji jest również pobożną muzułmanką, Paul Strickland, transpłciowy strażak obdarzony darem obserwacji godnym samego Sherlocka Holmesa, a także początkujący strażak Mateo Chavez.

Premiera nowych odcinków co tydzień.

Beatles ‘64

Premiera filmu 29 listopada

Twórcy dokumentu, Martin Scorsese i David Tedeschi, pokazują zespół The Beatles w momencie ich muzycznego przełomu i osiągnięcia największej sławy. Ten intymny film prezentuje unikatowe materiały zza kulis, nakręcone przez Davida i Alberta Mayslesów, odrestaurowane w 4K. Dokument zawiera nowe i archiwalne wywiady z Beatlesami, a także z fanami, których życie odmieniła muzyka zespołu.

Disney+ - pozostałe listopadowe nowości

Potworna robota

Ucieczka z Chinatown - premiera wszystkich odcinków 19 listopada

Świat Melody - od 22 listopada

Jim Gaffigan wie co i jak - od 22 listopada

Tsunami: Wyścig z czasem - premiera wszystkich odcinków 25 listopada