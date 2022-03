Disney+ - tajemniczy projekt. Nowy serial MCU z motywem kosmosu i szansa na Novę?

Fot. Materiały prasowe/Marvel

Disney przygotowuje Untitled Marvel Space Project - Niezatytułowany Projekt Kosmiczny Marvela - do produkcji. Pojawił się nowy wykaz, na którym Marvel Studios widnieje jako firma produkcyjna, a Kevin Feige został wymieniony jako producent. Ta przesłanka wystarczy, by fani rozpoczęli swoje spekulacje na temat tego, co pasowałoby do serialu Disney+ o takiej tematyce.

Następna fala filmów MCU oferuje wiele możliwości w tym zakresie. Thor: miłość i grom przedstawi Potężną Thor, a w Kapitan Marvel 2 pojawią się nie mniej niż trzy superbohaterki o kosmicznych mocach (Kapitan Marvel, Ms. Marvel i Monica Rambeau). W kinach pojawią się także Guardians of the Galaxy vol. 3. No i nikt nie może przewidzieć, co dokładnie zostanie pokazane w Doktor Strange w multiwersum obłędu i jakie nowe możliwości zostaną dzięki filmowi odblokowane.

Źródło: https://comicbook.com

Fani Marvela z pewnością ucieszyliby się jednak, gdyby nowy tajemniczy projekt dla Disney+ był powiązany z Novą. Wiele osób chciało zobaczyć Richarda Ridera w MCU od lat. Bohater jest członkiem międzygalaktycznej policji znanej jako Nova Corps, więc idealnie pasowałby do kosmicznej tematyki.

Macie jakieś swoje przypuszczenia? A jeśli nie, jaki nowy serial MCU chcielibyście zobaczyć? Dajcie znać w komentarzu.

