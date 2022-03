Disney+ z nowym abonamentem. Produkcje będą przerywane reklamami

fot. Lucasfilm // Walt Disney Pictures

Zespół odpowiedzialny za rozwoju serwisu streamingowego Disney+ zapowiedział, że pod koniec 2022 roku wprowadzi możliwość opłacania niższego abonamentu za dostęp do platformy, w tańszej subskrypcji filmy oraz seriale będą przerywane reklamami. Korporacja wprowadzi nowy próg w pierwszej kolejności dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych. W 2023 roku, po pomyślnym zakończeniu programu testowego, niższy abonament ma trafić na rynek globalny.

Niestety, na razie nie wiadomo, na jaki upust mogą liczyć ci, którzy zgodzą się na oglądanie reklam podczas korzystania z platformy, zespół Disney+ nie zdradził wysokości tańszego abonamentu. Możemy jednak przyjrzeć się temu, w jaki sposób swoją ofertę różnicują konkurencyjne serwisy. Warto pochylić się przede wszystkim nad ofertą usługi Hulu, która należy do grupy Disney i stanowi dobry wyznacznik polityki cenowej, jaką może obrać korporacja. Za Hulu z reklamami trzeba zapłacić 6,99 $ miesięcznie, zaś za wersję pozbawioną reklam – aż 12,99 $ miesięcznie. Oznacza to, że godząc się na oglądanie reklam obniżamy wysokość abonamentu niemal o 50%.

Nieco niższe rabaty przygotowano dla subskrybentów HBO Max. Abonament za 15 $ oferuje dostęp do treści 4K bez reklam, z kolei godząc się na oglądanie reklam i obniżenie rozdzielczości do 1080p za subskrypcję trzeba zapłacić 10$. Z kolei administratorzy serwisu Peacock przygotowali aż trzy plany: darmowy z ograniczonym dostępem do biblioteki multimediów oraz z przerwami na reklamy, Premium za 4,99 $ z dostępem do wszystkich produkcji przerywanych reklamami oraz Premium Plus za 9,99 $, w którym nie uświadczymy żadnych reklam.

Dziś za korzystanie z Disney+ użytkownicy Stanów Zjednoczonych płacą 7,99 $ miesięcznie bądź 79,99 $ w skali roku. Po wprowadzeniu niższego abonamentu z reklamami koszt subskrypcji może zmaleć o kilkadziesiąt procent.

