Disney+ - serwis rozważa rozszerzenie oferty o treści dla starszych widzów?

Zgodnie z nowymi pogłoskami Disney planuje wzbogacić swój serwis streamingowy o nową sekcję - w niej zaś miałyby pojawiać się filmy FOX i Touchstone w kategorii wiekowej R. Sekcja miałaby być, rzecz jasna, oddzielona od dotychczasowej oferty i zabezpieczona kodem PIN. Miałyby znaleźć się tam tytuły takie jak Obcy - 8. pasażer Nostromo, Predator czy Szklana pułapka.

Byłby to dość rozsądny ruch ze strony firmy, zachęcający do subskrypcji część kręcących nosem starszych odbiorców. Początkowo wszystkie produkcje przeznaczone dla nich miały trafiać na Hulu. Serwis jest jednak dostępny wyłącznie w USA i Japonii, a wprowadzanie go na nowe rynki i wypromowanie byłoby kosztowne i czasochłonne. Podjęcie decyzji o wprowadzeniu "sekcji dla starszych" na Disney+ miałoby zatem dużo sensu.

O podobnych planach pisał m.in. reporter Bill Hunt, powołując się na swoje źródła. Oczywiście, wciąż są to niepotwierdzone pogłoski, które należy traktować dystansem.

https://twitter.com/BillHuntBits/status/1296186087371497473