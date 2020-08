Marvel’s Avengers - MODOK straszy na nowej grafice. Jest też kolejny zwiastun

Square Enix

Marvel's Avengers już wkrótce trafi na rynek, a twórcy uznali, że to idealna okazja do tego, by jeszcze bardziej podsycić zainteresowanie tym tytułem i poświęcić nieco więcej uwagi… złoczyńcom. Do tej pory pełnili oni raczej drugoplanową rolę w całej kampanii marketingowej i wspomniano o nich jedynie podczas pierwszej prezentacji z cyklu War Table.

Tym razem do sieci trafiły dwie nowe grafiki. Jedna z nich przedstawia głównego antagonistę - znanego z komiksów MODOKa, który już nie raz stawał na drodze Mścicielom. Na drugiej widzimy zaś Monicę Rappaccini, genialną biochemiczkę z Advanced Idea Mechanics. Oprócz tego opublikowano też kolejny zwiastun, który skupia się właśnie na grupie złoczyńców znanej jako A.I.M.

Marvel's Avengers - MODOK

Warto również przypomnieć, że w dniach 21-23 sierpnia trwa otwarta beta gry na wszystkich platformach (PC, PlayStation 4 i Xbox One).

Marvel's Avengers - premiera 4 września na PC i konsolach obecnej generacji. W późniejszym terminie produkcja ta doczeka się też darmowej aktualizacji do wersji na PS5 i Xbox Series X.