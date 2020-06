Disney stworzy musical na podstawie piosenek Lionela Richiego

fot. liveforlivemusic.com

Walt Disney Studios opracowuje oryginalny musical filmowy oparty na piosenkach amerykańskiego piosenkarza Lionela Richiego. Jak podają źródła portalu Variety, który jako pierwszy poinformował o projekcie, film zatytułowany All Night Long wykorzysta największe hity artysty. Nad scenariuszem produkcji pracuje Pete Chiarelli. Sam Richie i jego menadżer Bruce Eskowitz będą producentami całości. Na razie nie wiadomo czy projekt będzie tylko wykorzystywał piosenki muzyka czy też będzie jakimś biograficznym dziełem o jego karierze.

materiały prasowe

Lionel Richie to artysta, który w swojej karierze sprzedał ponad 100 milionów płyt. Piosenkarz wylansował takie przeboje jak Truly, Hello czy wspomniane All Night Long. Muzyk był również trzykrotnie nominowany do Oscara w kategorii Najlepsza Piosenka. Jedną z tych nominacji zamienił na statuetkę Akademii za piosenkę Say You, Say Me do filmu Białe noce.