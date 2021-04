Diuna 2 powstanie? Scenarzysta komentuje swój wkład

fot. materiały prasowe

Podczas promocji filmu Diuna mówiono, że ta superprodukcja to tylko połowa materiału z książki Franka Herberta. Wielu zakładało, że to formalność i Diuna 2 postanie, by dokończyć adaptację. Jak donosi Collider.com nie jest to jednak takie proste i decyzji nie ma. Można zakładać, że zostanie ona podjęta po zobaczeniu wyników finansowych pierwszej części. Sam reżyser Denis Villeneuve mówił, że podpisał kontrakt na reżyserię, jeśli będzie mógł zrobić z tego dwa filmy. Takie sytuacje jednak nigdy nie są gwarantowane. Wiele serii nie zostało zrealizowanych przez klapę pierwszego filmu.

To nie znaczy jednak, że nie ma tutaj planów i pierwszych kroków. Eric Roth, współscenarzysta Diuny w rozmowie z Colliderem zdradził, że napisał zarys scenariusza jeszcze w momencie, gdy walczyli o prawa do książki Franka Herberta. Miało to na celu pokazanie im, co planują zrobić z drugą częścią książki. Jednak finalnego scenariusza już nie napisze, bo chce się zająć mniejszymi projektami, a jako że ma 76 lat, praca nad Diuną 2 pochłonęłaby dużo czasu. Wiemy jednak, że Jon Spaihts, współscenarzysta pierwszej części, pracuje nad sequelem i wszystko wskazuje, że na bazie wspomnianego zarysu. Roth to świetny scenarzysta, który wielokrotnie był nominowany do Oscara i zdobył statuetkę za Forresta Gumpa. Teraz walczy o Oscara za Manka platformy Netflix, którego jest producentem.

W rozmowie potwierdził też, że na obecną chwilę Diuna 2 nie jest pewna.

- Miejmy nadzieję, że ludzie pokochają Diunę tak bardzo, że będą chcieli drugiej części. Jestem pewien, że Denis zrobiłby z tego niesamowitą wersję.

Roth tłumaczy, że w filmie Diuna napisał pierwszą wersję scenariusza wraz z reżyserem. Potem dopiero zatrudniono Jona Spaihtsa, by dopracował wszystko, bo Roth miał inne zobowiązania. Podkreśla też, że Diuna to dosłownie pierwsza część tej historii, ale nie zdradził, w jakim momencie się ona kończy.

- Nie chciałbym porównywać z Władcą Pierścieni, ale ten film ma spektakularny rozmach. Denis jest wyjątkowym wizjonerem.

Diuna - premiera w październiku 2021 roku. Według ostatnich wieści jeszcze nie podjęto decyzji o tym, czy ten film będzie mieć w USA premierę także w VOD. Wiele wskazuje na to, że może to być tylko kino, ale wszystko zależy od pandemii koronawirusa.