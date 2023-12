Diuna 2 – poznaliśmy czas trwania? Szykuje się długi seans

fot. Warner Bros.

Diuna 2 miała zadebiutować w kinach w listopadzie tego roku, ale Warner Bros. podjął decyzję o opóźnieniu premiery do marca przyszłego roku ze względu na strajk aktorów. Na kontynuację przygód Paula Atrydy (Timothée Chalamet) będziemy więc musieli jeszcze trochę poczekać. Pomimo tego do sieci trafiły pierwsze szczegóły czasu trwania produkcji pochodzące z japońskiej organizacji przyznającej kategorię wiekową filmów. Jeżeli te informacje się sprawdzą, to fani mogą spodziewać się dłuższej historii niż w pierwszej części.

Diuna 2 - czas trwania

Druga część Diuny ma trwać 2 godziny i 46 minut, czyli o 11 minut więcej niż wynosił metraż pierwszej odsłony serii. Przypomnijmy, że Diuna z 2021 roku liczyła 2 godziny i 35 minut.

Chociaż Denisowi Villeneuve’owi w przypadku Diuny 2 została do zekranizowana mniejsza część pierwszej powieści Franka Herberta, to możemy spodziewać się rozszerzenia pewnych wątków, którym autor nie poświęcił zbyt wiele czasu. Dodatkowo reżyser zapowiedział swój nadchodzący film jako wojenne widowisko, więc sporo czasu zajmą sceny batalistyczne.

Diuna 2 - kiedy premiera?

Za kamerą powraca Denis Villeneuve, twórca pierwszej Diuny. Za scenariusz odpowiadają Jon Spaihts i Denis Villeneuve. Do obsady nowej odsłony dołączyli: Florence Pugh (jako księżniczka Irulana), Austin Butler (jako Feyd-Rautha Harkonnen), Christopher Walken (Imperator Shaddam IV) oraz Léa Seydoux (Lady Margot z Bene Gesserit).

Diuna 2 - premierę wyznaczono na 1 marca 2024 roku.