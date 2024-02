Diuna 2 - Zendaya o finale. Nie będzie zwycięzcy?

fot. Warner Bros.

Reklama

Zendaya i Florence Pugh grają razem w 2. części Diuny. Aktorki w rozmowie z portalem Comicbook.com poruszyły temat tego, czego widzowie mogą oczekiwać po finale sequela. Wygląda na to, że możemy liczyć na duże emocje i nie do końca szczęśliwe zakończenie.

Diuna 2 - Zendaya o finale

Zendaya, która od 1. części gra Chani, zdradziła:

Jest złamane serce. Jest zdrada. Są poczucie straty i konsternacji. I według mnie - dość bolesne zakończenie. Ponieważ ta historia nie kończy się na "ktoś wygrał". Myślę, że jest mnóstwo zniszczonych marzeń i serc.

Diuna 2 - Florence Pugh o ważnej scenie

Florence Pugh, która dołączy do obsady Diuny 2 jako księżniczka Irulana, pochwaliła z kolei jedną ze scen na ostatnich stronach scenariusza, która idealnie dopełnia historię jej postaci.

To moment, w którym uświadamia sobie swoją potęgę i pozycję, którą od teraz będzie zajmować. Utrzymanie swojego nazwiska i zdanie sobie sprawy, że to wyłącznie decyzja biznesowa, to naprawdę mi się spodobało w jej przypadku.

Aktorka wyjaśniła, że to satysfakcjonujące oglądać, jak bohaterka przez niemal cały film po prostu słucha i obserwuje, po czym ma rzeczywisty wpływ na podejmowaną decyzję. Dodała, że w filmie jest wyjątkowa wzruszająca scena pomiędzy księżniczką Irulaną i Chani, ale nie zdradziła, o jaką chodzi.

Diuna 2

Diuna 2 - Florence Pugh o finale

Florence Pugh zakończyła słowami:

Masz rację. To nie jest dobre uczucie. Ale przygotowuje cię na to, co nadejdzie jako następne, co jest bardzo, bardzo ekscytujące.

Warto przypomnieć, że sam reżyser filmu, Denis Villeneuve, potwierdził to, co powiedziały Zendaya i Pugh, zapowiadając "bardziej tragiczne" zakończenie niż książkowe.