Diuna 2 - ocena Christophera Nolana to największe słowa uznania. Pada porównanie do Star Wars

Tenet wróciło do kin IMAX w Stanach Zjednoczonych, by jednocześnie promować Diunę 2. Po każdym seansie jest wyświetlany specjalny materiał zapowiadający widowisko science fiction .Po jednym z pokazów Christopher Nolan poprowadził spotkanie z reżyserem adaptacji książki Franka Herberta, Denisem Villneueve'em. Jego słowa z tego wydarzenia są teraz cytowane w mediach.

Diuna 2 - pada porównanie do Star Wars

Według doniesień Christopher Nolan widział Diunę 2 i jego werdykt jest oparty na własnych przemyśleniach. Na wydarzeniu miał powiedzieć takie słowa:

- Dla mnie, jeśli Diuna to Gwiezdne Wojny, w takim razie Diuna 2 to jak najbardziej Imperium kontratakuje, który jest moim ulubionym filmem z uniwersum Star Wars. To ekscytujące rozbudowanie wszystkiego, co pokazałeś w pierwszej części.

Takie słowa są uważane za największy komplement, ponieważ Imperium kontratakuje jest nie tylko uważany za jeden z najlepszych filmów w historii, ale też jako sztandarowy dowód, jak kontynuacja może być pod każdym względem lepsza niż część pierwsza. To od dekad jest wyznacznikiem, gdy druga część jakiejś trylogii osiąga wybitny poziom.

Nie pierwszy raz pada porównanie Diuny do Gwiezdnych Wojen. Podczas promocji pierwszej części użył go sam Denis Villeneuve, twierdząc, że Diuna to Gwiezdne Wojny dla dorosłych. Co ciekawe, zarówno Villeneuve, jak i Nolan, mówili nie raz otwarcie: gdyby nie Gwiezdne Wojny, pewnie nie byliby dziś reżyserami, bo te filmy miały na nich wpływ zmieniający życie.

Diuna 2 - premiera 29 lutego 2024 w kinach.