Diuna 2 - Javier Bardem zapowiada, że nawet czytelnicy książek będą zaskoczeni sequelem

Diuna może pochwalić się dużym sukcesem artystycznym, a wyniki w box office były na tyle udane, że udało się zamówić kontynuację. Podczas Q&A w ramach festiwalu w Cannes, aktor Javier Bardem, który wciela się w postać Stilgara zdradził, że scenariusz do drugiej części łączy ze sobą elementy książki w taki sposób, że nawet fani oryginału będą zaskoczeni.

Myślę, że wykonali świetną robotę, łącząc wszystkie elementy w taki sposób, który zaskoczy widownię. Nie będą zaskoczeni [tym, co się stanie], ponieważ przeczytali książkę, ale będą zaskoczeni sposobem, w jaki to wszystko zostało poskładane. Bardzo mnie to poruszyło. To film, który jest pełny i można poczuć jego ciężar, a jednocześnie cieszyć się jego widowiskowością. Nie mogę się doczekać, kiedy wrócę na pustynię z tymi ludźmi i bardzo się cieszę, że wrócę do współpracy z Denisem [Villeneuve, reżyser filmu - przyp. red.], który jest jednym z największych reżyserów w historii. To wspaniały człowiek.

W kontynuacji powrócą w obsadzie Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Zendaya, a także zobaczymy nowych aktorów - Christophera Walkera, Austina Butlera i Florence Pugh.

Diuna 2 - premiera 20 października 2023 roku.