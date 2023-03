Diuna 2 zabierze nas na inne planety. Padają nazwy konkretnych światów

Warner Bros.

Prace na planie filmu Diuna 2 zostały zakończone już w grudniu ubiegłego roku - taki obrót spraw oficjalnie obwieścił na Instagramie odtwórca roli Paula Atrydy, Timothée Chalamet. W oczekiwaniu na listopadową premierę produkcji w reżyserii Denisa Villeneuve'a teraz mamy okazję zapoznać się z nowymi informacjami na temat nadchodzącego dzieła. I tak w rozmowie z serwisem Variety odpowiedzialna za kostiumy Jacqueline West wyjawiła, że na ekranie zobaczymy nowe planety z powieści Franka Herberta. Co więcej, wiele wskazuje na to, że artystyczna eksploracja innych światów będzie niezwykle ważna dla samej fabuły. Jak ujmuje to West:

Christopher Walken Stellana Skarsgarda W drugiej części naprawdę zagłębimy się w różne światy Diuny. Zobaczymy, jak wygląda świat Imperatora (Kaitain, siedziba Shaddama IV z rodu Corrinów, w którego rolę wcieli się- przyp. aut.), przeniesiemy się na jego planetę. Wiele czasu spędzimy na Giedi Prime, w siedzibie rodu Harkonnenów. Będziemy również w świecie(portretującego barona Vladimira Harkonnena - przyp. aut.).

Kostiumografka dodała:

Nasza wiedza o wszystkich światach zostanie poszerzona. Chodziło o stworzenie trzech odmiennych, różniących się w aspekcie wizualnym planet, a także o nowe spojrzenie na Bene Gesserit (parareligijny zakon żeński - przyp. aut.) i ich pradawną kulturę z kostiumami, które wyglądają niemalże jak egipskie mumie. W mojej ocenie wszystko to wizualnie olśniewa - lokacje, zdjęcia i same koncepcje.

Istotne jest to, że w świecie Vladimira Harkonnena poznamy również jego bratanka, Feyda-Rauthę, którego sportretuje Austin Butler. West oceniła, że ta rola jest zagrana "genialnie", a sam aktor jest w niej "wspaniały".

Światową premierę Diuny 2 ustalono na 1 listopada.