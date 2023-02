Diuna 2 - Feyd-Rautha będzie przerażający. Pierwsza część była tylko wstępem do tego filmu

fot. Warner Bros.

Diuna 2 to film w reżyserii Denisa Villeneuve'a, do którego scenariusz napisali Jon Spaihts i Eric Roth. Historia sequela będzie czerpać z drugiej połowy pierwszej książki autorstwa Franka Herberta.

Do obsady drugiej części dołączył m.in. Austin Butler, którego niedawno mogliśmy oglądać w filmie Elvis. Za tę rolę otrzymał nominację do Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. Wcieli się w Feyd-Rautha Harkonnena - to czarny charakter i bratanek Barona Harkonnena. W jednym z wywiadów Butler wspomniał, że jego postać nie uważa się za złą osobę. Powiedział również, że przygotowując się fizycznie do roli spędził czteromiesięczne szkolenie z Navy SEALs.

Feyd-Rautha jest bratem Rabbana, którego gra Dave Bautista. Aktor w wywiadzie, który udzielił USA Today opowiedział o swoich wrażeniach z pracy z Butlerem oraz zdradził, czego powinniśmy się spodziewać po jego postaci.

To po prostu najmilszy facet, jakiego można kiedykolwiek spotkać. Nie wiem, kim był ten facet, ale to nie jest Austin Butler. To nie jest Elvis. Jego głos jest inny, jego wygląd jest inny. Wszystko w jego zachowaniu jest przerażające.

Zakończenie pierwszej części Diuny zapowiadało, że to dopiero początek zbliżającego się konfliktu, który powinien nadać intensywności nadchodzącemu filmowi. Bautista w rozmowie z Collider tak opowiada o Diunie 2:

Pierwsza część była tylko wstępem do tego, czym jest ten film. Tyle się dzieje, jest o wiele bardziej brutalnie, politycznie i intensywnie. Są też lekkie momenty, które są zabawne i mają absurdalny humor, ale one tam są. Po prostu wszystko jest o wiele bardziej podkręcone niż w pierwszym filmie.

Diuna 2 - obsada

W obsadzie produkcji znajdują się Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Javier Bardem, Charlotte Rampling oraz Dave Bautista. Wśród nowych nazwisk w filmie pojawią się oprócz Butlera również Florence Pugh, Christopher Walken oraz Lea Seydoux.

Diuna 2 - premiera filmu w USA 3 listopada 2023 roku.