Diuna 2 - Timothee Chalamet na pustynnym zdjęciu z planu filmu

fot. materiały prasowe

Diuna 2 to kontynuacja świetnie przyjętej produkcji z 2021 roku. To adaptacja kultowej powieści autorstwa Franka Herberta. Odtwórca głównej roli w widowisku, Timothée Chalamet, zamieścił w sieci zdjęcie z planu, które pokazuje go wśród pustynnego krajobrazu. Możecie je obejrzeć poniżej.

W filmie Paul i jego matka, Lady Jessica, łączą siły z Fremenami po masakrze, której dokonali Harkonnenowie. Młody bohater dojrzewa do tego, aby stać się liderem ludu i poprowadzić ich do walki ze swoim wrogiem. Przy okazji Atryda będzie musiał wybrać między miłością do Chani a losami wszechświata. Paul będzie starał się zapobiec strasznej przyszłości, którą tylko on może przewidzieć.

Diuna 2 - zdjęcie z planu

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Timothée Chalamet (@tchalamet)

W obsadzie produkcji oprócz Chalameta znajdują się Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Javier Bardem, Charlotte Rampling oraz Dave Bautista. Wśród nowych nazwisk w filmie pojawią się Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken oraz Lea Seydoux. Za reżyserię odpowiada twórca pierwszej części, Denis Villeneuve. Natomiast scenariusz do projektu napisali Jon Spaihts i Eric Roth.

Diuna 2 - premiera filmu w USA 3 listopada 2023 roku.