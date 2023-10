Diuna 2 - na planie stałym gościem był Tom Holland, gwiazda Spider-Mana. Dlaczego?

fot. materiały promocyjne

Reklama

Okazuje się, że Timothée Chalamet miał ciekawe towarzystwo na planie Diuny 2. Aktor w filmie po raz kolejny wciela się w głównego bohatera, Paula Atreidesa. Towarzyszy mu Zendaya, która ponownie zagra Chani. A wraz z nią... Tom Holland, dla którego jest MJ zarówno w MCU, jak i w prawdziwym życiu. Zobaczcie sami.

Diuna 2 - na planie stałym gościem był Tom Holland

Timothée Chalamet w rozmowie z GQ zdradził, że na planie 2. części Diuny spędził dużo czasu zarówno z Zendayą, jak i jej chłopakiem, Tomem Hollandem:

Spędzanie tak dużej ilości czasu z Zendayą i jej asystentem Darnellem, a także obecność na planie Toma [Hollanda], było dla mnie niezwykle cenne. Są osobami na poziomie. Są dobrą stroną Hollywood, Hollywood pełnym pozytywnej energii. I jeszcze Austin i Florence. Czuję, że tworzę dla siebie społeczność ludzi, którym zależy na tym, co właściwe.

Diuna 2

Diuna 2 - co wiemy o filmie?

Film jest kontynuacją Diuny z 2021 roku. Tak jak poprzednia część film będzie oparty na twórczości Franka Herberta. Po raz kolejny za kamerą stanie Denis Villeneuve, znany między innymi z takich produkcji jak Blade Runner 2049 i Labirynt.

Choć niewiele wiadomo na temat fabuły, to w 2. części Diuny po raz kolejny będziemy mogli obserwować losy Paula Atrydy, który tym razem będzie próbować pomścić swoją rodzinę. W rolach głównych znów zobaczymy za to Timothee Chalameta i Zendayę, tak jak zostało to wspomniane wcześniej.

Diuna 2 - kategoria wiekowa

Diuna 2 według serwisu MPA Film Ratings ma kategorię wiekową PG-13 ze względu na sekwencje przemocy i wulgarny język.