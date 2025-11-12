Kinowa Diuna kończy zdjęcia, serialowa dopiero je zaczyna. Nowe nazwiska w obsadzie
W sieci pojawiły się dwie ważne informacje dla wszystkich fanów adaptacji Diuny. Zdjęcia do jednej z nich dobiegły już końca, a do drugiej rozpoczęły. Kto nowy pojawi się w obsadzie 2. sezonu Diuny: Proroctwo?
W Internecie pojawiły się dwie informacje, które szczególnie zainteresują wszystkich fanów adaptacji Diuny. Do jednej z nich zdjęcia już się zakończyły, a do drugiej dopiero rozpoczęły.
Jak informuje profil DiscussingFilm w serwisie X (wcześniej Twitter), zakończono zdjęcia do 3. części Diuny reżyserowanej przez Denisa Villeneuve'a. Film będzie adaptacją kolejnej książki z cyklu Franka Herberta, czyli Mesjasza Diuny. W roli głównej ponownie zobaczymy Timothee Chalameta. Przypominamy, że premiera jest zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku, a zatem artyści od efektów specjalnych mają ponad rok na dopieszczenie strony wizualnej.
Druga informacja dotyczy serialu Diuna: Proroctwo produkowanego przez HBO i będącego prequelem dla filmów Denisa Villeneuve'a. Oficjalnie rozpoczęto proces produkcji 2. sezonu. Zdjęcia do nowej serii będą miały miejsce m.in. w Hiszpanii, Jordanie czy na Węgrzech. Alison Schapker powraca jako showrunnerka. W obsadzie zobaczymy za to nowe nazwiska: Indirę Varmę, Ashley Walters oraz Toma Hollandera. Nie wiadomo nic o dacie premiery.
Źródło: variety.com/X (@DiscussingFilm)
