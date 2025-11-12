placeholder
Obcy: Ziemia - będzie 2. sezon. Decyzja zapadła

Obcy: Ziemia to hit! Amerykańska telewizja FX ogłosiła, że powstanie 2. sezon serialu sci-fi, który podbił ekrany telewizorów w 2025 roku. Ujawniono pierwsze informacje o tej decyzji i potwierdzono powrót Noaha Hawleya za sterami.
Adam Siennica
Adam Siennica
disney+ 
Obcy: Ziemia
Obcy: Ziemia - sezon 1, odcinek 8 (finał sezonu) fot. FX
Ogłoszono, że powstanie drugi sezon serialu Obcy: Ziemia. Nowe odcinki będą kręcone w Londynie, więc produkcja przeniesie się z Tajlandii, gdzie powstawała pierwsza seria. Prace na planie rozpoczną się w 2026 roku, a na razie twórcy będą pracować nad scenariuszami do nowych odcinków. Jednocześnie Noah Hawley podpisał nową umowę z Disney Entertainment Television, na mocy której będzie tworzył ten serial i inne produkcje w przyszłości.

Obcy: Ziemia - recenzja pierwszych odcinków

Obcy: Ziemia - sukces serialu

Serial science fiction Obcy: Ziemia był sukcesem w wynikach oglądalności, ale i w odbiorze artystycznym. Pierwszy sezon osiągnął bardzo dobre recenzje krytyków - 94% pozytywnych według Rotten Tomatoes oraz 85/100 według Metacritica, a także dobre opinie widzów – 7,2/10 według IMDb.

– Noah nigdy nie przestaje nas zaskakiwać naprawdę oryginalnymi historiami oraz swoją wyjątkową zdolnością nadawania im życia. W roli reżysera, producenta i scenarzysty sprawia, że są nadzwyczajne. Nie możemy się doczekać wspólnej pracy nad nowym sezonem Obcy: Ziemia oraz nad ekscytującymi kolejnymi projektami, które są w fazie rozwoju.

Na ten moment nie ujawniono żadnych informacji, czego możemy się spodziewać po drugim sezonie ani jaka będzie jego fabuła.

Przypomnijmy, że w obsadzie pierwszego sezonu znaleźli się Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille oraz Moe Bar-El.

Obcy: Ziemia - serial jest dostępny w Disney+.

Źródło: deadline.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  disney+ 
Obcy: Ziemia
