Diuna - logo z tytułem filmu! Fani doceniają pomysłowość

Producenci filmu Diuna zaczynają odkrywać karty. Do sieci trafił pierwszy oficjalny materiał promujący oczekiwaną superprodukcję, czyli grafika z tytułem. Niewiele, ale przynajmniej oznacza to, że Warner Bros. powoli szykuje się do promocji superprodukcji.

Kiedy zwiastun Diuny?

Eksperci są pewni, że na pewno nie zobaczymy żadnego materiału podczas finału Super Bowl 2020. Wówczas największe superprodukcje będą promowały się spotami, ale Warner Bros. nie wykupuje tam czasu antenowego od wielu lat. Jeśli coś miałoby być to najwcześniej w kinie wraz z filmem Ptaki Nocy, ale krążą opinie, że bardziej prawdopodobny start promocji to lato 2020 roku.

Diuna - logo z tytułem filmu

Na Twitterze widać bardzo pozytywne reakcje na czcionkę, która została wykorzystana, bo logo z tytułem nie zostało potraktowane po macoszemu, ponieważ czuć pomysł i dobre podejście do detali. Jak Wam się podoba? Podczas wydarzenia pokazano także pierwsze zdjęcia, więc niewykluczone, że niedługo trafią one do sieci.

fot. twitter.com/DuneNews

https://twitter.com/DuneNews/status/1222377830618714115

Diuna - o czym film?

Bohaterem widowiska jest Paul Atryda (Timothée Chalamet), członek szlachetnej rodziny, który wraz z nią przenosi się z planety Caladan na pustynny Arrakis (zwana także Diuną). To właśnie tam wybucha chaos i walka o władzę, jaką daje tajemnicza przyprawa wydobywana z Diuny.

Diuna - obsada

Przygotowaliśmy dla Was galerię przedstawiającą głównych bohaterów w odniesieniu do tych znanych z filmu z lat 80., by kontekst był bardziej klarowny dla każdego widza. Za kamerą stoi Denis Villeneuve.

Diuna - premiera w grudniu 2020 roku.