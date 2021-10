Diuna 2 i co dalej? Reżyser o książce zamykającej trylogię

fot. Warner Bros

Diuna 2 będzie adaptacją drugiej połowy książki Diuna Franka Herberta. Cykl jednak ma o wiele więcej powieści, więc wiele osób zastanawia się co dalej.

Reżyser Denis Villeneuve ma wizję na realizację filmowej trylogii. W tym aspekcie Diuna 3 miałaby pokazać wydarzenia z książki Mesjasz Diuny. Podkreśla, że chciałby zrealizować przynajmniej te trzy filmy, ale na obecną chwilę nie wie, czy jest sens tworzenia adaptacji Dzieci Diuny, Boga Imperatora Diuny, Heretyków Diuny i książki Diuna: Kapitularz. Powieści jest więcej, ale te dodatkowe były już pisane przez Briana Herberta i Kevina J. Andersona.

- Zawsze wyobrażałem sobie stworzenie trzech filmów. Nawet nie chodzi o to, że chcę stworzyć franczyzę, ale to Diuna, a Diuna to ogromna historia. Aby godnie ją oddać na ekranie, trzeba przynajmniej trzech filmów. To jest moje marzenie, aby pokazać pełną historię Paula Atrydy.

Villeneuve nie jest jednak przekonany, że da się zrealizować filmy na podstawie pozostałych książek.

- Herbert napisał sześć powieści. Im więcej pisał, tym stawały się one bardziej psychodeliczne. Nie wiem więc, jak niektóre z nich można byłoby zaadaptować. Jedna rzecz na raz. Jeśli zrobię Diunę 2 i Mesjasza Diuny, będę czuł się szczęściarzem.

Przypomnijmy, że powstał dobrze odebrany miniserial Dzieci Diuny z kultową muzyką Briana Tylera.

Diuna 2 - premiera zaplanowana jest na 20 października 2023 roku.