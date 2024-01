Diuna - pierwsza część wraca do kin! Widzów czeka niespodzianka

fot. materiały prasowe

Widzowie, którzy pokochali pierwszą część dzieła Denisa Villeneuve opartego na powieści Franka Herberta, będą mogli raz jeszcze odwiedzić planetę Arrakis zanim powrócą do niej przy okazji kolejnej części z serii. Oficjalnie zapowiedziano powrót Diuny do kin, a widzowie, którzy zdecydują się na ponowne obejrzenie produkcji, czeka nie lada niespodzianka. Do metrażu dołączono bowiem pierwsze dziesięć minut z Diuny 2.

Diuna powróci w formacie IMAX i będzie dostępna w kinach od 9 lutego 2024 roku. Premiera drugiej części zapowiedziana jest z kolei na 1 marca 2024 toku.

Diuna - opis fabuły

Diuna jest to adaptacja znanej powieści pod tym samym tytułem – akcja rozgrywa się w przyszłości na planecie Arrakis, a głównym bohaterem jest syn księcia, Paul Atryda. Po ucieczce po zamachu stanu, trafia on na lud koczowniczych wojowników. Postanawia poprowadzić ich do walki przeciwko odpowiedzialnym za zamach.

Diuna 2 - co wiemy o filmie?

Historia oparta jest na drugiej części książki Diuna Franka Herberta. Paul (Timothée Chalamet) zjednoczył się z Chani (Zendaya) i Fremenami. Teraz szuka zemsty na ludziach, którzy zniszczyli jego rodzinę.

Za kamerą powraca Denis Villeneuve, twórca pierwszej Diuny. Autorami scenariusza są Jon spaihts oraz sam Denis Villeneuve. Do obsady nowej odsłony dołączyli: Florence Pugh (jako księżniczka Irulana), Austin Butler (jako Feyd-Rautha Harkonnen), Christopher Walken (Imperator Shaddam IV) oraz Léa Seydoux (Lady Margot z Bene Gesserit).

Diuna 2 - zdjęcia i plakaty

