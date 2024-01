Diuna 2 Davida Lyncha "byłaby lepsza od książki". Odnaleziono niedokończony scenariusz kontynuacji

fot. Universal

Reklama

Diuna w reżyserii Davida Lyncha w pewnych kręgach stała się klasykiem kinematografii, choć w momencie premiery nie została najlepiej przyjęta, czego dowodem były również słabe wyniki box office. Sam reżyser nie był zadowolony ze swojego dzieła. Od momentu premiery, która miała miejsce w 1984 roku, pojawiły się wieści mówiące o tym, że Lynch przygotowywał scenariusz do kolejnej części. Źródłem tej rewelacji był sam Frank Herbert, autor książki, który przyznał, że konsultował się z reżyserem i scenarzystą w tej sprawie podczas wywiadu. To samo ostatecznie potwierdził sam Lynch w książce Lynch on Lynch z 1997 roku, gdzie napisał:

Napisałem pół scenariusza do drugiej Diuny. Wciągnęło mnie to, bo to nie była duża historia.

Diuna 2 Davida Lyncha - scenariusz znaleziony

Max Evry, autor A Masterpiece in Disarray: David Lynch’s Dune. An Oral History odnalazł połowę scenariusza, o której wspominał Lynch przed laty. Udało mu się to zrobić w lipcu 2023 roku, kiedy pracował nad swoją publikacją. Scenariusz znajdował się w archiwach California State University. Evry stwierdził, że Lynch:

Znalazł sposób na opowiedzenie rozbudowanej historii Mesjasza Diuny z 1969 roku, która jest z łatwością najmniej kinową powieścią. [...] To może zabrzmieć dla niektórych jak świętokradztwo, ale Diuna 2 Lyncha byłaby lepsza od książki Herberta.