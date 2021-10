Diuna - 13 niesamowitych zdjęć z planu. Zapierają dech w piersiach

Fot. Greig Fraser/Warnes Bros.

Diuna to adaptacja głośnej powieści o tym samym tytule autorstwa Franka Herberta. Greig Fraser, który pracuje jako operator filmowy przy widowisku, jest także bardzo uzdolnionym fotografem. Postanowił podzielić się trzynastoma zdjęciami, na których można zobaczyć bohaterów produkcji z bliska. Znajdziecie je w poniższej galerii. To reżyser Diuny, Denis Villeneuve, był zachwycony odkryciem jego talentu i zachęcał go do robienia zdjęć na planie. Gdy Greig Fraser powiedział mu, że stresuje go robienie ich w jakimś konkretnym celu, dostał odpowiedź, że w takim razie nie ma go mieć i może skończą z kilkoma ujęciami do albumu pod koniec produkcji.

Diuna - Paul Atreides. Aktor: Timothee Chalamet.

Greig Fraser stwierdził, że gdy zaczął fotografować, to zdał sobie sprawę, że daje mu to ogromną satysfakcję. Zamiast odciągać go od pracy, robienie zdjęć pozwoliło się skoncentrować się i zobaczyć, co trzeba uchwycić, by opowiedzieć dobrze historię.

Akcja Diuny rozgrywa się na planecie Arrakis i opowiada o losach głównego bohatera, Paula, po zamachu stanu. Diuna zadebiutuje na dużym ekranie w Polsce już 22 października 2021.