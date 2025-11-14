Przeczytaj w weekend
Genialny reżyser za sterami Doctora Strange'a 3? Jest tylko czteroczęściowy problem

Nowe informacje podane przez Nexus Point News wskazują, na którego reżysera mógłby postawić Benedict Cumberbatch i Marvel Studios przy okazji Doctora Strange'a 3. Jest jednak problem. A właściwie aż cztery z nich.
Wiktor Stochmal
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Doktor Strange Marvel
Od premiery Doktor Strange w multiwersum obłędu minęły już trzy lata, a po czarodzieju Marvela słuch zaginął, choć produkcja Sama Raimiego zakończyła się cliffhangerem z udziałem Clei, którą zagrała Charlize Theron. Już niebawem premiera Avengers: Doomsday, a potem Secret Wars, które ma być delikatnym rebootem całego uniwersum. Czy to zmienia plany Marvela wobec Doktora?

Złoczyńca Man of Tomorrow oficjalnie wybrany. Tej postaci w filmach jeszcze nie było

Informatorzy Nexus Point News przekazali ciekawe informacje w tej sprawie, choć podkreślają, że nie jest to jeszcze nic w pełni potwierdzonego. Za kulisami mówi się jednak o wczesnym etapie produkcji Doctora Strange'a 3. W roli głównej powróciłby oczywiście Benedict Cumberbatch, ale jego zakulisowa rola by zdecydowanie wzrosła. Rzekomo to on pomaga w poszukiwaniach reżysera i scenarzysty. Prawie pewne jest to, że Sam Raimi i Michael Waldron nie powrócą przy 3. części.

Padło nazwisko potencjalnego kandydata na reżysera, choć jego kandydatura jest raczej mało realna. Chodzi o Sama Mendesa, reżysera m.in. Skyfall czy 1917. Dlaczego mało realna? Otóż reżyser ma wielkie plany na nakręcenie czterech filmów o członkach Beatles, co na pewno pochłonie wiele czasu z jego życia i może utrudnić znalezienie idealnego momentu w kalendarzu dla niego i dla Marvel Studios.

Najpotężniejsi czarodzieje w komiksach Marvela

arrow-left fot. Marvel arrow-right

Źródło: cbr.com

