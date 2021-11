Doda z zarzutem- zatrzymano też jej byłego męża. Był on producentem filmowym

foto: Krzysztof Wiktor, Copyright ©Ent One Investments

Jak donosi nieoficjalnie Krzysztof Zasada, dziennikarz RMF FM, piosenkarka Dorota Doda Rabczewska jest podejrzana o pomocnictwo w przestępstwie z artykułu 300 Kodeksu karnego, który dotyczy udaremnienia zaspokojenia wierzycieli. Według prawa grozi jej 3 lata więzienia, ale ten wyrok może wzrosnąć do 8 lat, jeśli okaże się, że wierzycieli było wielu. Jak twierdzi dziennikarz, Dorota Rabczewska nie była zatrzymana. Stawiła się na wezwanie prokuratury i została przesłuchana.

Doda wydała oświadczenie na Instagramie, w którym odnosi się do całej sytuacji. Dodaje też, że media nie muszą zasłaniać jej twarzy na zdjęciach, bo niczego się nie wstydzi.

Jako producent kreatywny tworząc film od a do z ,wykonałam swój obowiązek przynosząc gotowe dzieło.ba! Nie byle jakie bo bijące kinowe rekordy oglądalności 2021 roku. Drugiego producenta Mojego ex męża zadaniem bylo przynieść na to budżet ,dopiąć umowy z inwestorami i opłacić ekipę. On dostał hita,ja same problemy🤷‍♀️Emil wczoraj z ponoć 40 zarzutami został aresztowany. Ja jako Prezez spółki dostałam jeden zarzut i pewnie pare lat bronienia się w sądzie. Rozumiem . Za głupotę ,naiwność i zaufanie się płaci. Brak świadomości nie zwalnia z odpowiedzialności. Byłam na to psychicznie przygotowana.chce pomoc inwestorom i ekipie odzyskać pieniądze dlatego przejęłam konto z syndykiem z którym omawiałam porozumienia od miesiąca.dalej będę promować oraz dystrybuować ten wspaniały film ale już SAMA! Nauczka na przyszłość : jesteś artystą? Twórz filmy ,a nie spółki 🤷‍♀️😙Do tego pierwszego jak widać mam talent 😉ps : nie musicie mi zasłaniać oczu w artykułach -niczego się nie wstydzę bo nie mam nic na sumieniu

Według RMF FM zatrzymany został jej były mąż, Emil S. Producent filmowy przebywa obecnie w warszawskiej prokuraturze, w której jest przesłuchiwany. Sprawa dotyczy omawianej w mediach działalności producenta, który zbierał finanse od inwestorów na produkcje filmowe. Według oświadczenia Dody Emil S. usłyszał 40 zarzutów.

Emil S. produkował takie filmy jak Służby specjalne, Pitbull. Nowe porządki, Pitbull. Niebezpieczne kobiety, Pitbull. Ostatni pies oraz obecny hit polskich kin Dziewczyny z Dubaju.

Na obecną chwilę nie ma więcej informacji w sprawie, która jest rozwojowa.